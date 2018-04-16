Maltepe’de korkutan yangın

Maltepe’de 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairenin mutfak kısmında çıkan yangın, bina sakinlerine korku dolu dakikalar yaşattı. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İdealtepe Mahallesi Kadir Has Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Dairenin mutfak kısmında başlayan yangın, çevredekilere korku dolu dakikalar yaşattı. Yangına Maltepe itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken, dairede bulunan 1 kişi dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye alevleri diğer dairelere sıçramadan kısa sürede söndürdü.

Yangına müdahale eden vatandaşlar, “Alevleri görünce geldik. Dairenin mutfak kısmında yangın çıkmış. Ama itfaiye olaya kısa sürede müdahale etti” dedi.