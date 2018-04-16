HABER

Maltepe’de korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 13:38 | Son Güncelleme

Maltepe’de 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairenin mutfak kısmında çıkan yangın, bina sakinlerine korku dolu dakikalar yaşattı.

Maltepe’de 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairenin mutfak kısmında çıkan yangın, bina sakinlerine korku dolu dakikalar yaşattı. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
İdealtepe Mahallesi Kadir Has Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Dairenin mutfak kısmında başlayan yangın, çevredekilere korku dolu dakikalar yaşattı. Yangına Maltepe itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken, dairede bulunan 1 kişi dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye alevleri diğer dairelere sıçramadan kısa sürede söndürdü.
Yangına müdahale eden vatandaşlar, “Alevleri görünce geldik. Dairenin mutfak kısmında yangın çıkmış. Ama itfaiye olaya kısa sürede müdahale etti” dedi.

Çin uçağında rehine kriziÇin uçağında rehine krizi
9 MHP'li için ihraç talebi9 MHP'li için ihraç talebi
Flaş... OHAL ile ilgili kritik gelişme!Flaş... OHAL ile ilgili kritik gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.