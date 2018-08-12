Maltepe'de trafik kazası: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

Ali Kerem BENGİ / İatanbul,(DHA) D-100 Karayolu Maltepe istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıkan aeraç önce hafif ticari araca arduından da damacana su yüklü kamyona çarparak durabildi. Kazada hafif ticari araçtaki bir kişi öldü 2 kişi de yaralandı. Kaza, D-100 Karayolu Altıntepe mevkii Bostancı istikameti saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametine hızla ilerlediği iddia edilen Göktuğ P. idaresindeki 34 RZ 9300 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine önce aynı şerit de ilerleyen 60 EG 972 plakalı otomobile ardından da damaca su yüklü 34 VBR 23 plakalı kamyona çaparak durabildi. İhbar üzerine itfaiye, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. BİR KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN DİĞER İKİ KİŞİDE YARALANDI Kaza yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari araçta sıkışanlara müdahale bulunurken itfaiye ekipleri de sıkışanları çıkarmaya çalıştı. Otomobilin içerisinde 2 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansa konularak Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken Durmuş Altınoğlu'nun ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralıların birinin durumu ağır olduğu öğrenildi. KAZAYI GÖRMEK İÇİN BASTONLUYLA GELDİ D-100 Karayolunda yaşanan kaza nedeniyle bazı vatandaşlar durumu cep telefonuyla kayıt ederken bir vatandaş ise kaza yerine bastonuyla gelerek kazayı incelemeye çalıştı. ARAÇLARIN KALDIRILMASIYLA D-100 KARAYOLU TRAFİĞE AÇILDI Otomobilin içerisinde hayatını kaybeden Altınoğlu'nun cenazesi olay yeri inceleme ekipleri incelemesi ve çevrede delil araştırmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediysi'ne ait araçla Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Kaza yerinde bulunan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından bir süreliğine kapanan yol tekrar trafiğe açıldı. Otomobil sürücüsü G.P. ile kamyonetin sürücüsüKüçükyalı Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

