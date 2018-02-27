Maltepe'de trafik kazası: Sürücü ağır yaralandı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE sahil yolunda yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak köprünün ayağına çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Maltepe Sahil Yolu, İdealtepe Köprüsü'nün altında Kadıköy istikametinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsü Emine Gözükor'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GY 7081 plakalı otomobil, kaldırıma çıkıp köprünün ayağına çarptı.
SÜRÜCÜ DİREKSİYONDA SIKIŞTI
Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü koltuğunda sıkışan sürücü Emine Gözükor, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gözükor, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
(FOTOĞRAF)
ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'
Kraliyet kararnamesi yayımlandı! Birçok üst düzey isim görevden alındı
Yasak aşk mı? Doktor acil serviste kurşun yağdırmıştı!
Kadıköy'de minibüsçü dehşeti kamerada
Polis düğünü bastı! Ailenin elinden 'çocuk gelin'i kurtardı
Erdoğan'ın konvoyunu durdurdu, bakın ne verdi
Rita Ora uçakta iç çamaşırlarıyla!
Gizli taktiğini İngilizler açığa çıkardı! Seçimi kazanmak için bunu yapıyor
Nokia 8110 geri dönüyor
Yumurtalık kanseri babadan geçiyor
Samsung'un yeni telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ile Nokia'nın son bombası satışta!
Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum