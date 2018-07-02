Mama kutusundan uyuşturucu çıktı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada bebek maması kutusunda satışa hazır 35 fişek esrar ele geçirildi, şüpheli S.K. gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde S.K.'nin uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine evde arama yaptı. Aramada, bebek maması kutusu içine konmuş satışa hazır 35 fişek esrar ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan S.K.'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.
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