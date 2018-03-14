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Manavgat emniyetinden tefeci operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 10:15 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tefecilik, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Manavgat emniyetinden tefeci operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tefecilik, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah, yüklü miktarda çek ve senet ele geçirildi.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri Manavgat genelinde usulsüz sahte belge, çek senet düzenleyip tefecilik yapan, ruhsatsız silah, tabanca ve mermi bulundurup satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, çek senet, tefecilik ve kaçak yollardan ruhsatsız tabanca getirip yasa dışı yollardan sattığı tespit edilen E.Ş.’yi operasyonla yakaladı. Ele geçirilen ve suç unsuru olduğu değerlendirilen çeklerde ismi bulunan Y.Ü. ile H.G. de gözaltına alındı.
Şüphelilerin araç, iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda, bir adet ruhsatsız otomatik silah, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, bin 559 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 25 adet 7,66 milimetre çapında tabanca fişeği, bir adet tabancaya ait olduğu değerlendirilen lazer cihazı, 11 adet şarjör, bir adet başkasına ait sürücü belgesi, 5 adet başkalarına ait kartlar, 2 adet yabancı şahıslara ait kimlik kartı, bir adet sahte olduğu değerlendirilen silah ruhsatı, 4 adet senet fotokopisi, 8 adet başka şahıslar adına senet fotokopisi, 2 adet protokol, 27 adet senet, 26 adet boş senet, 19 adet çek, bir adet alacak verecek not defteri, 2 adet başkasına ait tapu fotokopisi, 2 adet banka, tarih ve para meblağları yazılı notların bulunduğu A4 kağıdı ele geçirildi.
"Silah veya mühimmat kaçakçılığı, "tefecilik" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ü. adli kontrolle serbest bırakılırken, H.G. ve E.Ş. tutuklandı.

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