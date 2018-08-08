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Manavgat Irmağı'na giren genç boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 22:44 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otelde çalışan Uğur Çiftçi (20), yüzmek için girdiği ırmakta akıntıya kapılarak boğuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otelde çalışan Uğur Çiftçi (20), yüzmek için girdiği ırmakta akıntıya kapılarak boğuldu. Çiftçi'nin arkadaşı Özgür Şahin, Birlikte okula gidecektik. Ben sensiz okula nasıl gideceğim diye gözyaşı döktü.
Manavgat'ta bir otelde çalışan Uğur Çiftçi, arkadaşı Özgür Şahin'le saat 15.30'da Büyük Şelale yakınında serinlemek için ırmağa girdi. Arkadaşının itirazına rağmen bir süre yüzen Uğur Çiftçi, bir anda suda çırpınmaya başladı. Şahin'in yardım çığlıkları üzerine, bölgede gezen bir Alman turist, Çiftçi'yi kurtarmak için ırmağa atladı. Ancak akıntının güçlü olması nedeniyle turist, sudan çıktı. Akıntının sürüklediği Uğur Çiftçi ise gözden kayboldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri Manavgat Irmağı'nda Uğur Çiftçi'yi aramaya başladı. Ekipler, saat 18.00 sıralarında Çiftçi'nin ırmağa girdiği noktanın yaklaşık 30 metre ilerisinde cansız bedenine ulaştı. Uğur Çiftçi'nin cenazesi incelemelerden sonra morga gönderildi.
Gözyaşları içinde arama çalışmalarını izleyen Özgür Şahin ise Ben sen olmadan nasıl gideceğim. Ablana, ağabeyine ne diyeceğim Birlikte okula gidecektik. Ben sensiz okula nasıl gideceğim dedi.

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