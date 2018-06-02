Manavgat Irmağı'nda bu kez 19 yaşındaki Ramazan aranıyor (2)

1,5 METRE DERİNLİKTE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde ırmakta kaybolan Ramazan Çalı'nın cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 600 metre aşağıda 1,5 metre derinlikte kolu bir dala takılı halde bulundu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekibi tarafından bulunan Ramazan Çalı'nın cenazesi diğer ekiplerin de yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Arama çalışmalarını takip eden Ramazan Çalı'nın yakınları, "Ramazan ayında bunu da mı görecektik" diye feryat etti.

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