Manavgat Irmağı'nda bu kez 19 yaşındaki Ramazan aranıyor (2)

1,5 METRE DERİNLİKTE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde ırmakta kaybolan Ramazan Çalı'nın cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 600 metre aşağıda 1,5 metre derinlikte kolu bir dala takılı halde bulundu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekibi tarafından bulunan Ramazan Çalı'nın cenazesi diğer ekiplerin de yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Arama çalışmalarını takip eden Ramazan Çalı'nın yakınları, "Ramazan ayında bunu da mı görecektik" diye feryat etti.
FOTOĞRAFLI
Adana'da FETÖ'nün hijyen evlerine baskında 25 kişi gözaltına alındı
Öğrencisiyle aşk yaşayan öğretmenden skandal istek
Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii inşaatını ve AKM’yi inceledi
Suriye'de ABD'nin uzun soluklu savaş hazırlığı! Hareketlilik başladı
Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!
Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum