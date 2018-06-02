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Manavgat Irmağı'nda bu kez 19 yaşındaki Ramazan aranıyor (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 17:05 | Son Güncelleme

OTORİTE BOŞLUĞU VAR' Ramazan Çalı'nın cesedinin ırmaktan çıkarılmasıyla birlikte yakınları büyük üzüntü yaşadı.

OTORİTE BOŞLUĞU VAR'

Ramazan Çalı'nın cesedinin ırmaktan çıkarılmasıyla birlikte yakınları büyük üzüntü yaşadı. Ramazan Çalı'nın babası Özay Çalı gözyaşlarını tutamadı. Annesi Emine Çalı, "Gencecik yaşında elimizin arasından gitti. Ramazan ayında bunu da mı görecektik" diye feryat ederken, akrabaları kamu kurumlarını suçladı. Manavgat'ta otoritenin olmadığını söyleyen Ramazan Çalı'nın yakınları, "Burada bütün resmi kuruluşların boşluğu var. Barajdan su bırakılacaksa saat 21.00'de bırakılsın, 06.00'da kesilsin. Güvenlik gönderilsin. Bu kaçıncı ölüm" diye konuştu.

ANNE FENALAŞTI

Savcının incelemesinin ardından Ramazan Çalı'nın cenazesi Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Anne Emine Çalı, akrabalarının kolları arasında araca giderken bayıldı. Emine Çalı'ya sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

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