Manavgat Köprüsü’nden atlayan genç kızı tekne personeli kurtardı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde köprüden ırmağa atlayarak intihar girişiminde bulunan genç kız, ırmaktaki tur teknesinde çalışan 2 genç tarafından kurtarıldı.
Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ırmak kenarındaki kafeteryada arkadaşlarıyla birlikte oturan tur teknesi personeli iki genç, D.K. isimli genç kızın ırmağa atladığı gördü. İki genç, D.K.’nın hemen arkasından suya atladı. Irmaktan çıkarılan genç kız, olay yerine gelen 112 ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Diğer taraftan, genç kızın gün içerisinde birkaç kez köprüye çıkarak atlama teşebbüsünde bulunduğu belirlendi. Bir aile, genç kızı köprüden indirerek kafeteryaya götürdüğünü, burada içecek bir şeyler ısmarlayıp kararından vazgeçirmeye çalıştıklarını söylediği iddia edildi.
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