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Manavgat’ta 16 sikke ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 17:32 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tarihi değeri olduğu değerlendirilen 16 sikke ele geçirildi.Manavgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği görevlileri Yayla Mahallesi’nde park halinde bulunan ve durumundan şüphe edilen bir araçta arama yaptı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tarihi değeri olduğu değerlendirilen 16 sikke ele geçirildi.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği görevlileri Yayla Mahallesi’nde park halinde bulunan ve durumundan şüphe edilen bir araçta arama yaptı. Aramada, aracın vites kutusu yanında bulunan tütün tabakası içerisinde tarihi değeri olduğu değerlendirilen 16 sikke ele geçirildi.
Şüpheli M.B. hakkında 2863 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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