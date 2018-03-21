Manavgat’ta 16 sikke ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tarihi değeri olduğu değerlendirilen 16 sikke ele geçirildi.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği görevlileri Yayla Mahallesi’nde park halinde bulunan ve durumundan şüphe edilen bir araçta arama yaptı. Aramada, aracın vites kutusu yanında bulunan tütün tabakası içerisinde tarihi değeri olduğu değerlendirilen 16 sikke ele geçirildi.
Şüpheli M.B. hakkında 2863 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!
İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!
İstanbul'da kaza! 2 şerit trafiğe kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu! 10 cm'lik seks oyuncağı içine kaçtı
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
ABD'de bombacı kendini havaya uçurdu
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Facebook skandalı büyüyor! Gizli çekim görüntüler...
Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var
Yenilik sırası Instagram’da: Instagram hikayelerine yepyeni bir özellik geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum