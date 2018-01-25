Manavgat'ta 21 bin litre kaçak içki ele geçirildi (3)

5 YILDIZLI OTELLERİN SAHİBİ TUTUKLANDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, turizm tesislerinde piyasaya sürüleceği belirlenen toplam 21 bin 194 litre kaçak ve sahte içkiyle ilgili gözaltına alınan 5 yıldızlı iki otelin sahibi Y.Z.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 7 şüphelinin Manavgat Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 6'sı tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden Y.Z.Ö. tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle bırakıldı.
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