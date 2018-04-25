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Manavgat'ta 21 ton etil alkol ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 16:19 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, jandarma tarafından depoya düzenlenen baskında, 21 ton etil alkol ele geçirildi.

Manavgat'ta 21 ton etil alkol ele geçirildi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, jandarma tarafından depoya düzenlenen baskında, 21 ton etil alkol ele geçirildi.
Turizm sezonunun başlamasına sayılı günler kala, ilçede kaçak içki üretimi yapılacağı ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı timlerince çalışma başlatıldı. Manavgat'ın Kumyolu mevkisinde bulunan içki deposunda etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine cumhuriyet savcılığından alınan izinle jandarma ekipleri baskın yaptı. Baskında, depoda 20 bin 940 litre etil alkol ele geçirildi. Etil alkole el konulurken, Ş.Ö. (35), K.G. (49), M.İ. (30) ve İ.B. (34) gözaltına alındı.

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