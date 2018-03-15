HABER

Manavgat’ta aranan 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 18:14 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, Alanya’da "Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Ö.K.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, Alanya’da "Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Ö.K. yakalandı. Ö.K. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine teslim edildi.
D-400 karayolu, Sanayi Kavşağı’nda yapılan uygulama esnasında durdurulan, içerisinde Ö.K., O.S. ve kendisini U.Y. olarak tanıtan şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada, 1 adet av tüfeği, 11 adet av tüfeği fişeği ile 4,06 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheli Ö.K. hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" ve "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından, O.S. hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, kendisini U.Y. olarak tanıtan şahsın yapılan inceleme sonucunda asıl adının C.P.(32) olduğu ve hakkında, "Hükümlü ve Tutuklunun kaçması", "Silahlı Yağma", "Basit Yaralama" ve "Tehdit" suçlarından olmak üzere toplam 4 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.
Hakkında "Başkasına Ait Kimlik Bilgilerinin Kullanılması" ve "Uyuşturucu Madde Kullanmaktan" adli işlem yapılan C.P. tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine teslim edildi.

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehitAfrin'den kahreden haber: 1 asker şehit
Melike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğduMelike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğdu
ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olurABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Boşanmak isteyince dehşet saçtı! Cinayet kamerada

Boşanmak isteyince dehşet saçtı! Cinayet kamerada

'Anne ben hamile kalır mıyım?' deyince korkunç gerçek ortaya çıktı!

'Anne ben hamile kalır mıyım?' deyince korkunç gerçek ortaya çıktı!

Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!

Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!

Kızı cinsel istismar kurbanı baba komşu kızına tacizden tutuklandı!

Kızı cinsel istismar kurbanı baba komşu kızına tacizden tutuklandı!

İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.