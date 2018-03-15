Manavgat’ta aranan 2 kişi yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, Alanya’da "Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Ö.K. yakalandı. Ö.K. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine teslim edildi.

D-400 karayolu, Sanayi Kavşağı’nda yapılan uygulama esnasında durdurulan, içerisinde Ö.K., O.S. ve kendisini U.Y. olarak tanıtan şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada, 1 adet av tüfeği, 11 adet av tüfeği fişeği ile 4,06 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli Ö.K. hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" ve "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından, O.S. hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, kendisini U.Y. olarak tanıtan şahsın yapılan inceleme sonucunda asıl adının C.P.(32) olduğu ve hakkında, "Hükümlü ve Tutuklunun kaçması", "Silahlı Yağma", "Basit Yaralama" ve "Tehdit" suçlarından olmak üzere toplam 4 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Hakkında "Başkasına Ait Kimlik Bilgilerinin Kullanılması" ve "Uyuşturucu Madde Kullanmaktan" adli işlem yapılan C.P. tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine teslim edildi.