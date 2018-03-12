Manavgat’ta çamlık gaspçıları yakalandı

Antalya Manavgat Sorgun Çamlığında son 2 yıl içinde gerçekleşen gasp, darp, soygun ve araçtan hırsızlık olaylarıyla ilgili jandarma tarafından yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı.
Sorgun Çamlığında ve çevresinde geçen yıl ve bu yıl yaşanan çok sayıda darp, gasp ve hırsızlık olaylarının zanlıları olduğu iddia edilen 2 kişi Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerince yakalandı.
Olayların ardından jandarma ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucunda kimlikleri belirlenen, M.A.K. ve A.A.Ö. gözaltına alındı. İki şüpheli jandarmadaki ifade işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı. Zanlılardan M.A.K. tutuklanırken, A.A.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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