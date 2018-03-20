Manavgat’ta cezaevi firarisi yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Seydişehir Cezaevinden firar eden ayrıca Manavgat Ağır Ceza İlamat Masasınca "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 2, "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 4 adet yakalama kararı bulunan ve 12 yıl 1 ay hapis cezası olan R.B. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen R.B. tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.