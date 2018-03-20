Manavgat’ta cezaevi firarisi yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
Seydişehir Cezaevinden firar eden ayrıca Manavgat Ağır Ceza İlamat Masasınca "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 2, "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 4 adet yakalama kararı bulunan ve 12 yıl 1 ay hapis cezası olan R.B. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen R.B. tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.
ABD'de okula saldırı!
Son dakika! Afrin halkı teröristleri TSK'ya böyle teslim etti
İran sınırında korkunç görüntü
Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor
Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti
Dünyanın en acımasız seri katili yakıldı
Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!
Mezarlıkta korkutan görüntü! Siz nereye giderseniz oraya bakıyor
Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum