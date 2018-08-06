Manavgat'ta dövdükleri kadını gasp eden zanlılar Adana'da yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Türkan Tuncer'i (65) döverek altın ve paralarını gasp eden 2'si Gürcistan uyruklu 3 kişi Adana'da otel odasında yakalandı.
Olay, 2 Ağustos sabah saatlerinde Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde, tuvalete gitmek üzere uyanan Türkan Tuncer, evin içerisinde yüzleri maskeli 2 kişiyle karşılaştı. Tuncer, soygunculardan birinin maskesini çıkardı. Bunun üzerine şüpheliler, Tuncer'in ağzını koli bandıyla kapattı, elini ve ayağını da iple bağlayarak başına şal geçirdi. Evde altın ve paraların yerini soran soyguncular, cevap vermeyen Tuncer'i dövdükten sonra, yerlerde sürükleyip tekmeledi. Yaklaşık 2 saat boyunca işkence gören kadın, zanlıların elinden kurtulmak için, altın ve paraların yerini söyledi. Evin her yerini arayıp etrafı dağıtan soyguncular; 4 altın bilezik, 1 Cumhuriyet altını ve 300 lira parayı bulduktan sonra Tuncer'i yeniden dövüp kaçtı. Kanlar içinde, sürünerek dış kapıya kadar gelen Tuncer, soyguncuların kaçarken açık bıraktığı kapıya geldi. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş yaralı kadını gördü. Olay yerine çağırılan ambulans, Tuncer'e ilk müdahaleyi yapıp hastaneye kaldırdı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise zanlıları yakalamak için civardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 2 kaburga kemiği kırılan ve aldığı darbelerle, yüzünden yaralanan Tuncer, "Saçlarımdan yapışarak yüzümü tırmaladı. Bir tanesinin yüzündeki maskeyi çıkardım saçsız ve uzun suratlıydı. Bağırmamam için ağzımı koli bandıyla kapattılar. Ellerimi ayaklarımı bağladılar. Yüzümü bir örtü ile kapattılar. Öldüreceklerini sandım yüzüme vurmaya başladılar. Ben de paramı her şeyimi alabileceklerini bana bir şey yapmamalarını istedim. Altın ve paralarını alıp kaçtılar" dedi.
GÜRCİSTAN UYRUKLU ÇIKTI
Tuncer'in verdiği ifadenin ardından ekipler zanlıları yakalamak için harekete geçti. Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen polis, 2 zanlının yoldan geçtikleri sıradaki görüntülerini buldu. Şüphelilerin Gürcistan uyruklu olduğunu ve Adana'ya gittiğini öğrenen Manavgat polisi, Adana Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleriyle irtibata geçti. Bunun üzerine Adana polisi, kent genelindeki şüphelilerin kalabileceği otelleri mercek altına aldı. Sabah saatlerinde kente gelen Genad Surmanıdze (40), Davıt Gabaıdze (46) ve Murat Çiçek (39) girdikleri otelde kayıt yaptırınca ekipler tarafından yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi. Ancak polis, Gürcistan uyruklu Surmanıdze ve Gabaıdze'nin olay anında giydikleri şapka, pantolon ve ayakkabılarını sırt çantalarında buldu. Ayrıca şüphelilerin üzerlerinden 4 bin lira para 3 eldiven ve 1 tornavida da çıktı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçen Adana polisi, gaspçıların yakalanan kişiler olduğunu saptadı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından Manavgat'ta gönderildi
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