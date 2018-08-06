Manavgat'ta dövdükleri kadını gasp eden zanlılar Adana'da yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Türkan Tuncer'i (65) döverek altın ve paralarını gasp eden 2'si Gürcistan uyruklu 3 kişi Adana'da otel odasında yakalandı.

Olay, 2 Ağustos sabah saatlerinde Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde, tuvalete gitmek üzere uyanan Türkan Tuncer, evin içerisinde yüzleri maskeli 2 kişiyle karşılaştı. Tuncer, soygunculardan birinin maskesini çıkardı. Bunun üzerine şüpheliler, Tuncer'in ağzını koli bandıyla kapattı, elini ve ayağını da iple bağlayarak başına şal geçirdi. Evde altın ve paraların yerini soran soyguncular, cevap vermeyen Tuncer'i dövdükten sonra, yerlerde sürükleyip tekmeledi. Yaklaşık 2 saat boyunca işkence gören kadın, zanlıların elinden kurtulmak için, altın ve paraların yerini söyledi. Evin her yerini arayıp etrafı dağıtan soyguncular; 4 altın bilezik, 1 Cumhuriyet altını ve 300 lira parayı bulduktan sonra Tuncer'i yeniden dövüp kaçtı. Kanlar içinde, sürünerek dış kapıya kadar gelen Tuncer, soyguncuların kaçarken açık bıraktığı kapıya geldi. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş yaralı kadını gördü. Olay yerine çağırılan ambulans, Tuncer'e ilk müdahaleyi yapıp hastaneye kaldırdı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise zanlıları yakalamak için civardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 2 kaburga kemiği kırılan ve aldığı darbelerle, yüzünden yaralanan Tuncer, "Saçlarımdan yapışarak yüzümü tırmaladı. Bir tanesinin yüzündeki maskeyi çıkardım saçsız ve uzun suratlıydı. Bağırmamam için ağzımı koli bandıyla kapattılar. Ellerimi ayaklarımı bağladılar. Yüzümü bir örtü ile kapattılar. Öldüreceklerini sandım yüzüme vurmaya başladılar. Ben de paramı her şeyimi alabileceklerini bana bir şey yapmamalarını istedim. Altın ve paralarını alıp kaçtılar" dedi.