HABER

Manavgat’ta ’duman’ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 18:02 | Son Güncelleme

Antalya’da yasadışı yollarla tütün ve tütün mamüllerinin ticaretini yaptığı gerekçesiyle 6 işyerine polis tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı.

Antalya’da yasadışı yollarla tütün ve tütün mamüllerinin ticaretini yaptığı gerekçesiyle 6 işyerine polis tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda onlarca kilo tütün ele geçirildi.
Manavgat 24 Şubat günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, tütün mamülü satan 6 işyerine yönelik ‘duman’ operasyonu düzenledi. Ekiplerin eş zamanlı düzenlediği baskınlarda 7 bin 600 adet doldurulmuş makaron,55 kilo 705 gram kıyılmış tütün, 43 adet 50 gramlık yabancı menşeili tütün,59 adet 50 gramlık gümrük kaçağı nargile tütünü, 406 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 5 kilo açık nargile tütünü,2 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonlar sonucu 6 işyerinden 5’ine adli işlem ile para cezası uygulandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Survivor All Star'da Ecem Karaağaç şoku! 'Survivor 2018 macerası bitti'

Survivor All Star'da Ecem Karaağaç şoku! 'Survivor 2018 macerası bitti'

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Son dakika! ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması

Son dakika! ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 ağır yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 ağır yaralı

Ölüm döşeğindeki babasından öğrenmişti! 'Gerçek' babaya tazminat şoku

Ölüm döşeğindeki babasından öğrenmişti! 'Gerçek' babaya tazminat şoku

Boşanma davasından bir gün önce kayınbiraderi tarafından vahşice öldürüldü!

Boşanma davasından bir gün önce kayınbiraderi tarafından vahşice öldürüldü!

Bebeğini sadece karakolda görebiliyor

Bebeğini sadece karakolda görebiliyor

Sinir krizi geçiren genç kız, oturduğu evi yaktı

Sinir krizi geçiren genç kız, oturduğu evi yaktı

Tuğla yüklü tır devrildi: 1 Ölü

Tuğla yüklü tır devrildi: 1 Ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.