Manavgat’ta ’duman’ operasyonu

Antalya’da yasadışı yollarla tütün ve tütün mamüllerinin ticaretini yaptığı gerekçesiyle 6 işyerine polis tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda onlarca kilo tütün ele geçirildi.
Manavgat 24 Şubat günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, tütün mamülü satan 6 işyerine yönelik ‘duman’ operasyonu düzenledi. Ekiplerin eş zamanlı düzenlediği baskınlarda 7 bin 600 adet doldurulmuş makaron,55 kilo 705 gram kıyılmış tütün, 43 adet 50 gramlık yabancı menşeili tütün,59 adet 50 gramlık gümrük kaçağı nargile tütünü, 406 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 5 kilo açık nargile tütünü,2 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonlar sonucu 6 işyerinden 5’ine adli işlem ile para cezası uygulandı.
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