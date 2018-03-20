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Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 22:23 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.Olay, Sarılar Mahallesi’nde İsmail Özsatıcı’ya ait müstakil eve kanalizasyon borusu döşemek için evin önündeki yolda iş makinesi ile yapılan kazı çalışması sırasında meydana geldi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Olay, Sarılar Mahallesi’nde İsmail Özsatıcı’ya ait müstakil eve kanalizasyon borusu döşemek için evin önündeki yolda iş makinesi ile yapılan kazı çalışması sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesinin ardından İsmail Özsatıcı ve kayınpederi Nafi Alpay darbeli matkapla iş makinesinin kazdığı yerde düzeltme yaparken ana kanalizasyon hattının çevresindeki yumuşak toprak Özsatıcı ve Alpay’ın üzerine çöktü. Yaklaşık 3 metrelik göçükte Alpay tamamen toprak altında kalırken, Özsatıcı ise gövdesine kadar toprağa gömüldü. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesiyle topraktan çıkartılmaya çalışan Alpay ve Özsatıcı olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 63 yaşındaki Nafi Alpay, hastanede tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
1 kız 1 erkek çocuk babası olan Alpay; vefat eden Kıbrıs Gazisi kayınını temsilen Manavgat’ta düzenlenen törenlere gazi elbisesiyle katılmasıyla tanınıyordu. Alpay, Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği’nin de üyesiydi.
Olayın ardından göçüğün meydana geldiği yol uzun süre araç trafiğine kapatılırken daha sonra tek şeritten kontrollü olarak araç trafiğine izin verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı

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Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı
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Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı
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Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı
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Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı
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Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı
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Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı
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Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı
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Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı
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Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı
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Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı
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Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı
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Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı
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Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı
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Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Manavgat’ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı
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