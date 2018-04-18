Manavgat’ta intihar girişimi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde cezaevinden yeni çıkan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç bir inşaatın 3. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi Perşembe Pazarı karşısında inşaat halindeki binanın 3’üncü katına çıkan 34 yaşındaki O.A. balkon kenarına oturup, "Ben bu hayata fazlayım" diye bağırarak intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. İntihar girişimini önlemek üzere polis binaya girerken, O.A, ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçirildi. Ambulansa alınarak müdahale edilen O.A. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

O.A.’nın işlediği cinayet nedeniyle girdiği cezaevinde 15 yıl kaldıktan sonra Ocak ayında çıktığı, psikolojik sorunlar yaşadığı için cezaevinde tedaviye başladığı öğrenildi. Cezaevinden çıktıktan sonra sürekli çalışabileceği bir iş bulamadığı iddia edilen O.A.’nın bunalıma girdiği ve intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.