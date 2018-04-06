Manavgat’ta kaza ucuz atlatıldı

Manavgat ’ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, Bahçelievler Mahallesi 5039 sokak ile 5056 sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Adinilen bilgiye göre Gökhan K.’nin kullandığı 07 LNL 29 plakalı hafif ticari araç kontrolsüz kavşakta Murat Ç. U.’nun kullandığı 07 AAK 605 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle devrilerek yolda sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü Gökhan K. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken olay yerine gelen 112 ekibi olay yerinde ayakta müdahale etti.
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