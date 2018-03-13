Manavgat’ta kesinleşmiş cezaları bulunan 4 kişi yakalandı

Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Diyarbakır, Korkuteli ve Manavgat’ta çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezası bulunan 4 kişiyi yakaladı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda, Diyarbakır Ağır Ceza İlamat İnfaz Bürosunca "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 bin 540 lira adli para cezası bulunan A.A. Korkuteli’de, "cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3’er yıl 4’er ay hapis cezası bulunan H.A. ve H.K. isimli şahıslar ile ilçede "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.T. Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Yakalanan 4 kişi, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.