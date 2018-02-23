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Manavgat’ta korkutan çatı yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 13:33 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Binanın çatı katındaki 2 daire itfaiyenin müdahalelerine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesinde saat 09.00 sıralarında Nurettin- Perihan Ünal çiftine ait 3 katlı apartmanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın diğer katlarındaki dairelere de sıçrayan yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Bina tahliye edilirken, güvenlik gerekçesiyle cadde ve sokaklar da polis tarafından trafiğe kapatıldı. Yangını, Manavgat merkezdeki istasyondan gelen 3 itfaiyenin yetersiz kalmasına üzerine diğer istasyonlarda bulunan itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek destek verdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen ev sahibi tarafından kullanılan çatı katındaki 2 daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yanan dairelerde kimsenin bulunmadığı ev sahiplerinin şehir dışında oldukları ve eve yaklaşık 10 gündür kimsenin girip çıkmadığı bildirildi.

Manavgat’ta korkutan çatı yangını

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Manavgat’ta korkutan çatı yangını

Manavgat’ta korkutan çatı yangını
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Manavgat’ta korkutan çatı yangını

Manavgat’ta korkutan çatı yangını
3 / 6

Manavgat’ta korkutan çatı yangını

Manavgat’ta korkutan çatı yangını
4 / 6

Manavgat’ta korkutan çatı yangını

Manavgat’ta korkutan çatı yangını
5 / 6

Manavgat’ta korkutan çatı yangını

Manavgat’ta korkutan çatı yangını
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Manavgat’ta korkutan çatı yangını

Manavgat’ta korkutan çatı yangını
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