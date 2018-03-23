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Manavgat’ta kumar baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 09:30 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir işyerine düzenlenen kumar baskınında 777 TL idari para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Aşağı Pazarcı Mahallesi’nde bir mekandan şahısların çıktığını gören İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri mekanda kumar oynandığını belirledi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir işyerine düzenlenen kumar baskınında 777 TL idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Aşağı Pazarcı Mahallesi’nde bir mekandan şahısların çıktığını gören İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri mekanda kumar oynandığını belirledi. Ruhsatı bulunmayan işyerine giren ekipler işyerinde kumar oynayan şahısları tespit ederken masa üzerinde oyun kağıtları, 2 adet marka ve 280 TL para ele geçirildi.
Kumar oynayan şahıslara Kabahatler Kanunu’na göre kişi başı 259 TL, toplam 777 TL idari para cezası uygulanırken ruhsatı bulunmayan işyeri sahibi halkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. İş yerinin Manavgat Belediye Başkanlığınca mühürleneceği bildirildi.

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