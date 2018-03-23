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Manavgat’ta kumar baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 18:20 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kumar baskınında 44 kişiye toplam 11 bin 396 TL cezai işlem uygulandı.Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, Sarılar Mahallesi’nde kumar oynandığı belirlenen E.D.’ye ait işyerine operasyon düzenledi.

Manavgat’ta kumar baskını

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kumar baskınında 44 kişiye toplam 11 bin 396 TL cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, Sarılar Mahallesi’nde kumar oynandığı belirlenen E.D.’ye ait işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda, tombala tabir edilen kumar oyunu oynadığı tespit edilen 44 kişi yakalandı. Baskında işletme sahibi E.D.’ye “Kapalı Alanda Sigara İçmeye Müsaade Etmek” maddesinden 8 bin 531 TL idari para cezası uygulanırken, “Kumar Oynatmak ve Oynanması İçin Yer ve İmkan Temin Etmekten” adli işlem başlatıldı. Tombala oynadığı belirlenen 44 kişiye ise “Kumar Oynamaktan” kişi başı 259 TL olmak üzere toplam 11 bin 396 TL idari para cezası uygulandı.
İşletmede bulunan 2 adet 55 ekran televizyon ile çok sayıda pul, tombala kartı, top gibi tombala malzemelerine ise el konuldu.

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