Manavgat’ta meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi yaralandı.

Kazaların ilki, Manavgat’ın Aşağı Hisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y.’nin kullandığı 07 LSM 20 plakalı hafif ticari araç ile M.Ş.D.’nin kullandığı 07 LT 772 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan M.Ş.D. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manavgat’ın İzge Kavşağı’nda meydana gelen ikinci kazada, O.K.’nın kullandığı 07 CDE 46 plakalı otomobil, M.M.’nin kullandığı 07 LJE 09 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yolun ortasına devrilirken, kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Öte yandan, üçüncü kaza Alanya-Manavgat D-400 karayolu Sülek Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 07 HRS 44 plakalı kamyon, M.A.’nın kullandığı 07 HVV 97 plakalı ticari taksiye çarptı. Ticari araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadı.