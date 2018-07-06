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Manavgat'ta orman yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 12:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.

Manavgat'ta orman yangını (1)

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Oymapınar Baraj gölü yakınlarında saat 10.30 sıralarında başlayan yangına 6 helikopter, 2 amfibi uçak, 30 arazöz ve 3 dozerle müdahale ediliyor.

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