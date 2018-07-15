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Manavgat'ta orman yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 14:21 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manavgat'ta orman yangını (1)

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manavgat'ta saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı amfibi uçak, 4 helikopter, 15 arazöz ve 3 dozerle yangına müdahale çalışması başlatıldı.

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