Manavgat'ta orman yangını (1)

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manavgat'ta saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı amfibi uçak, 4 helikopter, 15 arazöz ve 3 dozerle yangına müdahale çalışması başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

