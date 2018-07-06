Manavgat'ta orman yangını (2) - Yeniden

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 4 hektar alan zarar gördü.

Manavgat ilçesi Oymapınar Baraj gölü yakınlarında, bugün saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Manavgat Belediyesi'ne ait su tankerleriyle yangına müdahale edildi. Alanın sarp olması nedeniyle söndürme çalışmaları, ağırlıklı olarak havadan yapıldı. Hava araçları, Oymapınar Baraj gölünden su alarak yangına müdahale etti. 7 helikopter ve 2 amfibi uçak ile havadan 4 ilk müdahale aracı, 20 arazöz, 3 dozer ve 7 su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle de karadan müdahale edilen yangın, saat 14.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının karadan ve havadan sürdüğü yangında, yaklaşık 4 hektar alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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