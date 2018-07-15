Manavgat'ta orman yangını (2) - Yeniden

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, 13 hektarlık alan zarar gördü.

Manavgat'a bağlı Kadılar Mahallesi Kocatepe mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye yangın söndürme uçağı, 4 helikopterle Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'nden 15 arazöz ve 3 dozer ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında 13 hektar orman ile tarım arazisi zarar gördü. Yangın bölgesinde soğutma çalışması başlatıldı.

Karacalar Mahallesi'nde ise çıkan örtü yangını, vatandaşlar ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında bir miktar tarım arazisi zarar gördü.

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