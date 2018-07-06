HABER

Manavgat'ta orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 16:15 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Oymapınar Baraj gölü yakınlarında saat 10.30 sıralarında başlayan yangına 6 helikopter, 2 amfibi uçak, 30 arazöz ve 3 dozerle müdahale ediliyor.

PARTNERKardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...Kardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...
17 yıl önce ailesinin infaz ettiği kadının cesedi, kimsesizler mezarlığından çıktı17 yıl önce ailesinin infaz ettiği kadının cesedi, kimsesizler mezarlığından çıktı
Diyarbakır'da kaybolan Yusuf Yılmaz'ın ailesi yeni görüntüleri izleyince bir kez daha yıkıldıDiyarbakır'da kaybolan Yusuf Yılmaz'ın ailesi yeni görüntüleri izleyince bir kez daha yıkıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Serhat Akın'dan yılın dedikodusu: Adem ile Sema aşk yaşıyor mu?

Serhat Akın'dan yılın dedikodusu: Adem ile Sema aşk yaşıyor mu?

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu

Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu

Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen torun ilk kez hakim karşısında!

Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen torun ilk kez hakim karşısında!

Diyarbakır'da kaybolan Yusuf Yılmaz'ın ailesi yeni görüntüleri izleyince bir kez daha yıkıldı

Diyarbakır'da kaybolan Yusuf Yılmaz'ın ailesi yeni görüntüleri izleyince bir kez daha yıkıldı

Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.