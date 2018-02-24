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Manavgat’ta otomobil kanala uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 13:45 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otomobil sulama kanalına uçtu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otomobil sulama kanalına uçtu. Otomobilde bulunan 5 kişi ise kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Edinilen bilgiye göre, dün gece Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi Aşık Veysel Caddesi’nde seyir halindeki 07 LGF 33 plakalı otomobil virajı alamayarak sulama kanalına uçtu. Otomobilde bulunan 5 kişi ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri ve çekici geldi. Çekici otomobili kanaldan çıkartıldı.

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