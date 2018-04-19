Manavgat’ta oyun parkı yandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Beachpark’ta bulunan çocuk oyun parkında yangın çıktı. Alevler Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülürken, oyun alanı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Evrenseki-Kumköy sınırında Kumköy deresi kenarında sahilde bulunan ve belediye tarafından oluşturulan oyun grubu, dün gece iddiaya göre kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı. Plastik ve ahşap olması nedeniyle yangın bir anda büyürken itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.