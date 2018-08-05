Manavgat'ta suç örgütü operasyonu: 3 tutuklama

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kendilerine devlet görevlisi olarak tanıtarak, dolandırıcılık yapan, organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen Kenan Ü., Vahap E. ve Erkan C. tutuklandı.

Manavgat'ta kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan Kenan Ü., Vahap E. ve Erkan C.'nin dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'nca inceleme başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu dolandırıcıların, ilçedeki kamu görevlileri hakkında asılsız ithamlarda bulunduğu, iftira attıkları, fişleme yaptıkları, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, nüfuz kullanarak, menfaat temin ettikleri tespit edildi. Ekipler, yeterince delil toplanmasının ardından yaptığı baskınla Kenan Ü., Vahap E. ve Erkan C.'yi gözaltına aldı. Dolandırıcıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenan Ü., Vahap E. ve Erkan C., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'iftira' ve 'kişisel verileri kaydetmek' suçlarından tutuklandı.

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