Manavgat’ta trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Oğuz Gün’ün kullandığı 07 JK 739 plakalı hafif ticari araç ile Vakkas Kozak’ın kullandığı 07 LBU 62 plakalı hafif ticari araç Manavgat Emek Mahallesi’nde kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada, devrilen 07 JK 739 plakalı aracın sürücüsü Oğuz Gün yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza anı kavşakta bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.