Manavgat’ta tur midibüs ve otomobil çarpıştı: 21 yaralı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde tur midibüsü ve otomobilin karıştığı kazada 19'u İsrailli turist, 21 kişi yaralandı.

kaza, saat 19.30 sıralarında Manavgat D-400 Karayolu Gündoğdu kavşağında meydana geldi. Manavgat’tan Antalya’ya giden Ahmet Çetin’in kullandığı 07 LG 248 plakalı otomobil, D-400 Karayolu Gündoğdu Kavşağı'nda Ahmet Özbaş’ın kullandığı 07 ETJ 44 plakalı tur midibüsü ile çarpıştı. Kazada tur midibüsündeki 19 İsrailli ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Antalya Büyükşehir İtfaiyesi, sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle D-400 karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

