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Manavgat’ta Tütün ve Makaron operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 16:13 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde bir işyerinde 77 bin 500 gram kıyılmış tütün ve 3 bin 940 adet Makaron ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak sigara, kıyılmış tütün ve tütün mamulleri İle mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Manavgat’ta Tütün ve Makaron operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde bir işyerinde 77 bin 500 gram kıyılmış tütün ve 3 bin 940 adet Makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak sigara, kıyılmış tütün ve tütün mamulleri İle mücadele kapsamında çalışma başlattı. Çalışmalarda, 77 bin 500 gram kıyılmış tütün 3 bin 940 adet Makaron ele geçirildi.
İşyeri sahibi hakkında ise işlem yapıldı.

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