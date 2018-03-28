Manavgat’ta umumi tuvalette çocuklu kadına cinsel taciz iddiası

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, pusetteki küçük çocuğuyla birlikte ilçe merkezinde bir umumi tuvalete giren kadın hemen arkasından kadınlar tuvaletine giren bir adamın kendisine cinsel tacizde bulunmaya çalıştığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, kadının çocuğuyla birlikte tuvalete girmesinin ardından zanlının takip ettiği ve daha sonra önce zanlının ardından da kadının çocuğuyla birlikte dışarı çıktığı görülüyor. Tuvaletten çıkan şüpheli hızlı adımlarla tuvaletin yanındaki merdivenlerden çıkıp gözden kaybolurken, dışarı çıkan kadın bir süre çevrede adamı arıyor.
Öte yandan Kumköy Mahallesi’nde turizm yolu üzerinde turizm çalışanı bir kadının da şikayeti üzerine harekete geçen jandarma iki taciz olayının şüphelisinin aynı kişi olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen şüpheli S.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorusunun ardından adliyeye çıkartılan S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü
Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia
Kim Jong-un, ilk yurt dışı ziyaretinde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü
iPhone The iTunes store is unable to process purchases at this time hatası nedir? Apple'daki hata nasıl çözülür?
Balistik füze saldırısına Kral Selman'dan sert yanıt: Karşılık verilecek
GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay
Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı
Reddedilmeye dayanamadı tam 65 kilo verdi! İşte son hali
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
Okuyucu Yorumları 0 yorum