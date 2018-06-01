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Manavgat'ta üniversiteli genç kız ve 1 kadın intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 10:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, eşinden geçen ay boşanan Merve Ç.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, eşinden geçen ay boşanan Merve Ç. (30) tarım ilacı içerek, üniversite öğrencisi Sena G. (22) ise bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.
Side Mahallesi'nde oturan ve eşinden geçen ay boşanan Merve Ç., dün akşam saatlerinde, evinde yaşamına son vermek için tarım ilacı içti. Yakınlarının haber vermesiyle eve gelen sağlık ekiplerince Side'deki özel hastaneye götürülen Merve Ç., ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Turizm sektörü çalışanı Merve Ç.'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ BİLEKLERİNİ KESTİ
Manavgat'ın Emek Mahallesi'nde ise üniversite öğrencisi Sena G., dün saat 23.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle evde iki bileğini jiletle kesip, intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden ailesinin haber vermesiyle eve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi evde yapılan Sena G., ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gece saatlerinde durumu ağırlaşan Sena G., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sena G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.

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