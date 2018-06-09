Manavgat'ta uyuşturucu çetesine 9 tutuklama

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Manavgat ilçesi Side Jandarma Karakolu ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen R.Ö. liderliğindeki çeteye yönelik, yaklaşık 4 aydır sürdürdüğü çalışmaların ardından operasyon düzenledi. Manavgat merkez, Side ve İstanbul'da belirlenen adreslere baskın yapan jandarma ekipleri, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üst aramalarında 42 gram metamfetamin, 22 sentetik hap, 10 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 5 gram kokain, 4 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu öğütme makinesi, ruhsatsız 3 tabanca, 16 adet 7.65 mm çapında fişek, 12 kalibre ruhsatsız pompalı tüfek ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 186 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında R.Ö.'nün de bulunduğu 9'u tutuklandı, 1'i savcılık talimatıyla, 1'i da adli kontrolle 2 kişi serbest bırakıldı.

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