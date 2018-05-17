Manavgat'ta uyuşturucu operasyonları

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin 2 ayrı uyuşturucu operasyonundan 44.6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucuyu kola kutusu içine gizledikleri belirlendi.Manavgat'ta 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' yapan şüphelilere yönelik Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce yapılan çalışmalar kapsamında, Sanayi Mahallesi'nde ikamet eden S.D.'nin evine baskın yapıldı. Evde yapılan aramada 3.3 gram metamfetamin, uyuşturucu madde içiminde kullanılan kaşık, enjektör ve iğnesi, üst kısmı kesilmiş ve içine uyuşturucu madde taşımakta kullanılan kap yerleştirilmiş kutu kola, ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili S.D., S.Ç. ve H.G. yakalandı. Şüpheliler 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edildi. OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU MADDE Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen başka bir operasyonda Antalya plakalı otomobil durdurularak arama yapıldı. Aramada daralı ağırlığı 41.3 gram metamfetamin, uyuşturucu hap, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 520 lira, 85 euro ve 20 dolar ele geçirildi. Araç içerisinde yakalanan şüphelilerden S.Ş. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler H.E.Ö. ve H.F.İ. adli kontrolle serbest bırakıldı.

