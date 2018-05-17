HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Manavgat'ta uyuşturucu operasyonları

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 13:08 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin 2 ayrı uyuşturucu operasyonundan 44.6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin 2 ayrı uyuşturucu operasyonundan 44.6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucuyu kola kutusu içine gizledikleri belirlendi.Manavgat'ta 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' yapan şüphelilere yönelik Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce yapılan çalışmalar kapsamında, Sanayi Mahallesi'nde ikamet eden S.D.'nin evine baskın yapıldı. Evde yapılan aramada 3.3 gram metamfetamin, uyuşturucu madde içiminde kullanılan kaşık, enjektör ve iğnesi, üst kısmı kesilmiş ve içine uyuşturucu madde taşımakta kullanılan kap yerleştirilmiş kutu kola, ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili S.D., S.Ç. ve H.G. yakalandı. Şüpheliler 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edildi. OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU MADDE Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen başka bir operasyonda Antalya plakalı otomobil durdurularak arama yapıldı. Aramada daralı ağırlığı 41.3 gram metamfetamin, uyuşturucu hap, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 520 lira, 85 euro ve 20 dolar ele geçirildi. Araç içerisinde yakalanan şüphelilerden S.Ş. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler H.E.Ö. ve H.F.İ. adli kontrolle serbest bırakıldı.

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
Yaralı halde 2 kilometre yürüyerek kazayı haber verdiYaralı halde 2 kilometre yürüyerek kazayı haber verdi
İki TIR çarpıştı; akraba sürücüler öldüİki TIR çarpıştı; akraba sürücüler öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yasak aşk skandalında yeni gelişme

Yasak aşk skandalında yeni gelişme

Erzurum'da eşini balta ile katleden 85 yaşındaki sanığın cezası onandı

Erzurum'da eşini balta ile katleden 85 yaşındaki sanığın cezası onandı

Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!

Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!

Bezmialem Hastanesi'nde sahur vakti yangın

Bezmialem Hastanesi'nde sahur vakti yangın

Lüks rezidansta alem yaparken yakalanan hırsızlar tutuklandı

Lüks rezidansta alem yaparken yakalanan hırsızlar tutuklandı

Ordu'da 38 yaşındaki Yılmaz Çakır, Kadir İnanır sevgisi yüzünden intihara kalkıştı

Ordu'da 38 yaşındaki Yılmaz Çakır, Kadir İnanır sevgisi yüzünden intihara kalkıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.