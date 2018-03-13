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Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 17:47 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçunu önlemeye yönelik yapılan çalışmada, Ü.K.(38), O.S.(24) ve E.Ü.’yü gözaltına alındı.Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 7.4 gram metamfetamin uyuşturucu, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, rulo halinde alüminyum folyo kağıdı, 120 TL para, 2 adet av tüfeği ve 17 adet fişek ele geçirildi."Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma veya bulundurma" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.K.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçunu önlemeye yönelik yapılan çalışmada, Ü.K.(38), O.S.(24) ve E.Ü.’yü gözaltına alındı.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 7.4 gram metamfetamin uyuşturucu, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, rulo halinde alüminyum folyo kağıdı, 120 TL para, 2 adet av tüfeği ve 17 adet fişek ele geçirildi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma veya bulundurma" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.K. tutuklandı, O.S. ve E.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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