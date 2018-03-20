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Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 14:08 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 gram eroin, 7,4 gram esrar maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Ilıca Mahallesi’nde H.S.’ye ait eve operasyon düzenledi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 gram eroin, 7,4 gram esrar maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Ilıca Mahallesi’nde H.S.’ye ait eve operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 gram eroin, 7.4 gram esrar, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 1 rulo alüminyum folyo kağıdı, 1 adet parçalanmış suboxone uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör içerisinde 3 adet 7.65 mm çaplı mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheli H.S. ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine teslim edildi.

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