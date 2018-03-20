Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 gram eroin, 7,4 gram esrar maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Ilıca Mahallesi’nde H.S.’ye ait eve operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 gram eroin, 7.4 gram esrar, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 1 rulo alüminyum folyo kağıdı, 1 adet parçalanmış suboxone uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör içerisinde 3 adet 7.65 mm çaplı mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheli H.S. ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine teslim edildi.
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