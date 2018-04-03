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Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 09:05 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 kişi 8 gram eroin ile yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 kişi 8 gram eroin ile yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, A.C.Ç. ile Y.G. 5 paket halinde 8 gram eroin maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 70 TL para ile birlikte yakalandı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden A.Ç.C. tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine teslim edildi.

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