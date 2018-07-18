Manavı öldürüp, bacaklarını keserek varille ırmağa attılar (4)- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlerine,
'Kayıp manavın cesedi, bacakları kesik halde ırmakta varilde bulundu' başlıklı haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ve ek bilgilerle yeniden düzenleyerek veriyoruz.
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YENİDEN
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, Hulusi G. ve Sercan A., kendilerine sarkıntılık yaptığını iddia ettikleri manav Şükrü Kesgin'i (38) sopalarla dövüp, bıçaklayarak öldürdü. Şüpheliler, ardından Kesgin'in bacaklarını kesip cesedini varile koyarak ırmağa attı. Şükrü Kesgin'in varil içerisindeki cesedi ırmaktan çıkarıldı. Gözaltına alınan ve tüyler ürperten cinayeti itiraf eden Hulusi G. ve Sercan A.'nın sorguları sürüyor.
Bartın'da pazar yerinde bir manavda çalışan Şükrü Kesgin'den haber alamayan kardeşi Mutlu Kesgin, pazartesi günü öğleden sonra, bekâr ağabeyinin Kemerköprü Mahallesi'ndeki evine gitti. Zili çalan ancak yanıt alamayan Mutlu Kesgin, kapıyı kırarak içeri girdi. Yerde kan izleri gören ve ağabeyini evde bulamayan Mutlu Kesgin, polisi aradı. Eve gelip inceleme yapan polis, soruşturma başlattı. Şükrü Kesgin'in en son Hulusi G. ve Sercan A. ile görüldüğünü belirleyen polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
SARKINTILIKTA BULUNDUĞU İDDİA ETTİLER
Sorguya alınan Hulusi G. ve Sercan A. ifadelerinde, geçen Cumartesi günü Şükrü Kesgin'in kendilerine sarkıntılık yaptığını ileri sürdü. Şüpheliler bu duruma sinirlenerek Kesgin'i önce sopayla dövdüklerini sonra bıçaklayarak öldürdüklerini söyledi. Ardından Şükrü Kesgin'in bacaklarını kestiklerini anlatan şüpheliler, dışarıdan buldukları varilin içerisine cesedi yerleştirdiklerini, varili de sabaha karşı Kanlıırmak'a attıklarını itiraf etti.
Hulusi G. ve Sercan A., Şükrü Kesgin'e ait evde ve olay yerinde yapılan tatbikatta da cinayeti nasıl işlediklerini anlattı. İki zanlının ayrıca Kesgin'e ait cep telefonunu Cumartesi günü bir cep telefonu bayisine sattıkları güvenlik kameralarından tespit edildi.
VARİLDEKİ CESET IRMAKTAN ÇIKARILDI
Polisin, bugün sabah ırmak içerisinde yaptığı çalışma sonucu Şükrü Kesgin'e ait ceset, Yalı mevkiinde bulundu. Ekipler tekne ile ırmağa açılarak varili kıyıya çekti. Varil iple vince bağlanarak ırmaktan kıyıya çıkarıldı. Kesgin'in cesedinin, varile kesilen bacaklarıyla sıkıştırılmış halde olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Kesgin'in cesedi, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ceset daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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