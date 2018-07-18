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Manavı öldürüp, bacaklarını keserek varille ırmağa attılar (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 19:27 | Son Güncelleme

EVLERİNDE SİLAHLAR BULUNDU Bartın'da Şükrü Kesgin'i öldüren Hulusi G.

Manavı öldürüp, bacaklarını keserek varille ırmağa attılar (5)

EVLERİNDE SİLAHLAR BULUNDU
Bartın'da Şükrü Kesgin'i öldüren Hulusi G. ve Sercan A.'nın evlerinde bugün arama yapıldı. Polis, 1 pompalı tüfek ile 1 av tüfeği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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