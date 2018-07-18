Manavı öldürüp, bacaklarını keserek varille ırmağa attılar (5)

EVLERİNDE SİLAHLAR BULUNDU

Bartın'da Şükrü Kesgin'i öldüren Hulusi G. ve Sercan A.'nın evlerinde bugün arama yapıldı. Polis, 1 pompalı tüfek ile 1 av tüfeği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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