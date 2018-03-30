Mandırada yangın çıktı, 40 hayvan telef oldu

Giresun’un Dereli ilçesinde bir mandırada çıkan yangında 40’a yakın küçükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgilere göre, Kızıltaş köyünde Ertan Kaya isimli bir çiftçiye ait mandırada yangın çıktı. Çıkan yangında mandırada bulunan 40’a yakın küçükbaş hayvan telef oldu. Dereli Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının koyunların mandırada soğuktan etkilenmemesi için kurulan sobanın devrilmesi sonucu çıktığı ileri sürüldü.
Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, itfaiyenin yangına müdahale ettiğini ancak ilk belirlemelere göre 40’a yakın küçükbaş hayvanın telef olduğunu açıkladı.
Öte yandan, hayvanlarını yangında kaybeden Ertan Kaya isimli çiftinin hayvanlarını teşvik yoluyla aldığı öğrenildi.
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