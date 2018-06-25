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Manevra yapan kamyonun altında kalan işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 14:53 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde yol yapım işinde çalışan 2 çocuk babası Mehmet Akbaş (45) manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Manevra yapan kamyonun altında kalan işçi öldü

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde yol yapım işinde çalışan 2 çocuk babası Mehmet Akbaş (45) manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi.
Olay, Hisarcık ilçesine bağlı Tokat köyü yakınlarında meydana geldi. Yol yapım çalışması sırasında Cevdet Ö. yönetimindeki hafriyat kamyonu manevra yaparken Mehmet Akbaş adlı işçiye çarptı. Kamyonun altında kalan Akbaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Mehmet Akbaş'ın cenazesi otopsi için Hisarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri hafriyat kamyonunun sürücüsü Cevdet Ö.'yü gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Manevra yapan kamyonun altında kalan işçi öldüManevra yapan kamyonun altında kalan işçi öldüManevra yapan kamyonun altında kalan işçi öldü

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