Manevra yapan tur teknesi kayalıklara çarptı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 25 yolcuyla birlikte limana yanaşmak için manevra yapan tur teknesi kontrolden çıkınca kayalıklara çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Antalya'nın tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda 25 yolcusuyla tura çıkan tekne, 45 dakikalık geziyi tamamladıktan sonra dönüşe geçti. Yat limanı girişine gelen tekneyi manevrayla limana yanaştırmak isteyen kaptan, iddiaya göre, bir anda kontrolü yitirdi. Tekne, ön kısmından kayalıklara çarptı. Teknede kısa süreli panik yaşanırken, çevredeki vatandaşlar ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yat limanındaki botları olaya müdahale etti. Bot yardımıyla tekne geri çekilirken bazı vatandaşlar ve tekne sahipleri de kayalıklar üzerinden tekneyi iterek kurtarmaya çalıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, teknede herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı
Hatay'dan kahreden şehit haberi!
Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!
Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor
Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi
Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti
Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü
YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'
İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum