Manisa CBÜ’de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PYD) soruşturması kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 17 şüpheliye yönelik Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. Manisa merkezli İzmir ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 9’u ihraç ve 8’i aktif olmak üzere toplam 17 şüpheliden 12’si gözaltına alındı. Şüphelilerden 9’unun Manisa’dan, 1’nin İstanbul’dan ve 2’sinin ise İzmir’den gözaltına alındığı öğrenilirken, Gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ediyor.

İzmir ve İstanbul’da gözaltına alınıp Manisa’ya getirilen toplam 12 şüpheli Manisa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.